كيم كاردشيان تعلق على اعتراف الكونغرس الامريكي بالابادة الارمنية.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 03:54 صباحاً - أشادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بقرار الكونجرس الأمريكي بالاعتراف بـ”الإبادة الجماعية للأرمن”، من قبل العثمانيين. ونشرت كيم كاردشيان صورة لها بصحبة أطفالها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة باللون الاسود وعلقت على القرار قائلة:” امس كان انتصار كبير للشعب الارميني عندما اعتراف الكونغرس الامريكي بالابادة الارمنية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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