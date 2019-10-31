شاهد.. فيفي عبده في مهرجان الرقص الشرقي

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 03:54 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو جديد لها قالت انه من “مهرجان الرقص الشرقي”.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو بالقول: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا اليوم ده كنت بحتفل بالأجانب اللي جاي من بره عشان المهرجان الرقص الشرقي بحبكو اوي”.
ولم تكشف فيفي عبده عن مكان او تاريخ هذا المهرجان والذي قالت ان الاجانب قدموا الى مصر للاحتقال به.
وكالعادة فقد اثار الفيديو ردود فعل متباينة بين جمهور فيفي عبده بين مشيد بجمالها ورشاقتها وبين منتقد لطريقة رقصها.
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