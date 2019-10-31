شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منيب يسجل 5 أغنيات من ألبومه الجديد بتوقيع طارق توكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب خالد منيب من تسجيل 5 أغنيات ضمن ألبومه الجديد، حيث بدأ في تحضيرات الألبوم منذ فترة، ومن المقرر أن يطرح الألبوم في صيف 2020، ويتواجد خالد هذه الأيام فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره من الأغانى مع الموزع الموسيقى طارق توكل، الذى يتولى توزيع أغاني الألبوم الذي يتضمن 10 أغنيات.

من ناحية أخرى شارك مؤخرا خالد منيب مع النجم تامر حسنى فى أحد حفلات نجم الجيل بالساحل الشمالى، وقدم معه أغنية " ناويلي على إيه " كلمات تامر حسين، ألحان خالد منيب، وتوزيع الموسيقى طارق توكل.

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خالد منيب هو ابن شقيق النجم الراحل عامر منيب، ولفت الأنظار إليه مؤخرا بعد ظهوره فى عدة برامج، بالتزامن مع طرحه عدة أغانى لاقت استحسان الجمهور.