هجوم على عمرو دياب بسبب شورت دينا الشربيني: «إنت ساكت ليه؟»

شاركت الفنانة نسرين إمام جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»؛ بصورة ظهرت من خلالها مع عدد من صديقاتها، من بينهن الفنانة دينا الشربيني، التي استطاعت أن تخطف الأنظار بالملابس التي كانت ترتديها.
حيث ظهرت دينا الشربيني بـ«هوت شورت»، مما أجبر الكثيرين من متابعيها بإعادة نشر الصور مرة أخرى، والإشادة بإطلالتها المميزة التي ظهرت من خلالها بشعر أصفر وعدد من الإكسسوارات الرقيقة. فيما انتقد البعض ظهورها بالهوت شورت، وانتقدوا عمرو دياب، وعلّق البعض على الصورة: «إنت ساكت ليه على الكلام ده؟!».
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يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني تقوم حالياً بتصوير دورها في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» التي تشارك في بطولته للمرة الأولى، بجانب الفنان كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، محمد ثروت، وأيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه حول أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، الذي يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية، ويمرّ بعدد من الأزمات مع زوجته الأولى، التي ينفصل عنها، وبعدها يتزوج من دينا الشربيني، ويتعرض للكثير من المواقف الكوميدية.
ومن المقرر أن تخوض الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني المقبل بالجزء الثاني من مسلسل «زي الشمس»، الذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من جمال سليمان، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد داود، أحمد السعدني، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما، وسيتولى كتابة الجزء الثاني من العمل المؤلف تامر حبيب.
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