شاهد.. هاني شاكر يهاجم محمد رمضان: “عرفنا انه مفيش غيره”

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:51 صباحاً - هاجم الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقين في مصر، مرة جديدة مواطنه الفنان محمد رمضان بسبب نوعية وكلمات الاغاني التي يقدمها.

قال هاني شاكر في لقاء مع برنامج The Insider بالعربي إن محمد رمضان ليس مطربا ولكنه يغني راب مجرد كلام وراء بعضه.

أضاف، إذا كان ينوي إكمال طريقه في الغناء عليه أن يغير من الكلمات التي يقولها قائلا: “عرفنا أنه نمبر وان وعرفنا أن هو مفيش غيره وعرفنا أن هو السلطان وبيقلعوه الجزمة على المسرح وهو بيغني وبيشلوه زي الملوك، عرفنا الكلام دا الحمد لله ياريت يبقى في جديد الفترة الجاية”.

وقد اثارت رسالة هاني شاكر حالة من الجدل بين رواد التواصل الاجتماعي فينما ايد البعض كلام هاني شاكر فقد اعتبر اخرون ان هذه النوعية من الاغاني هي التي تليق بمحمد رمضان حيث قالت احدى الناشطات: “إنت عايز يطلع على المسرح يغني الأطلال” فيما قالت اخرى “لولا الحسد مامات احد” وقال اخر “وهو ليش مقهور يعني انا بشوف انو محمد اغانيه احلى مية مرة من هاني”.