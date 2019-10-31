“كلن يعني كلن ونصرالله واحد منن” ينتقل من لبنان الى العراق.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:51 صباحاً - كما تتشابه مظالب المتظاهرين في العراق ولبنان في محاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة فكذلك شعاراتهم وهتافاتهم في الساحات.

وكما هتف اللبنانيون بشعار “كلن يعني كلن” في إشارة الى كامل الطبقة السياسية الحاكمة للبلاد ثم تطور بعد ذلك الى “كلن يعني كلن ونصرالله واحد منن” بعد محاولة البعض النأي بالامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على اعتبار انه رجل دين فقد انتقل هذا الشعار الى العراق.

فقد أظهرت لقطات مصورة من البصرة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل، عشرات المحتجين وهم يرددون “لا مقتدى ولا هادي حرة تظل بلادي”، “كلهم كلهم .. حتى السيد واحد منهم”، في إشارة إلى الصدر.

وكان الصدر طالب زعيم تحالف فتح، هادي العامري، بالتعاون من أجل سحب الثقة عن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، في محاولة لاحتواء المظاهرات المستمرة منذ أيام في مناطق عدة بالعراق.

وطلب الصدر، الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان، من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وعندما رفض رئيس الوزراء دعا الصدر منافسه السياسي العامري إلى مساعدته في الإطاحة بعبد المهدي.