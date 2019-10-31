البنتاغون ينشر لقطات من عملية قتل البغدادي

كتب امير فتحي في الخميس 31 أكتوبر 2019 02:51 صباحاً - نشرت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، صورا ومقتطفات من عملية قتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، وذلك خلال عملية شنتها قوات أميركية خاصة في إدلب شمالي سوريا، السبت الماضي.

ونشرت اللقطات خلال مؤتمر صحفي لقائد القيادة الوسطى، الجنرال كينيث ماكينزي.

وأضاف الجنرال ماكينزي أن “الخطة أخذت بالاعتبار وجود أطفال في المجمع” وتابع أن القوات المداهمة عملت على “تأمين الوثائق التي حصلنا عليها” وأكد أستخدام متفجرات “لتدمير المجمع ومحتوياته بعد العملية”. البغدادي" width="500" height="281" src="<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/0APTYy4dG5M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

ولفت ماكينزي إلى أن “العملية تمت على ثلاث مراحل بهدف أسر أو قتل البغدادي” مشددا على أن “بقايا جثة البغدادي ألقيت في البحر”.