عبير صبري ترد على أنباء طلاقها بصورة مع زوجها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ترددت خلال الفترة الماضي الكثير من الأنبا حول انفصال الفنانة المصرية عبير صبري عن زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع.
وقد ساهم في انتشار هذه الأنباء عدم نشر الفنانة المصرية صور تجمعها بزوجها لفترة طويلة، وهو ما دفع الفنانة للخروج عن صمتها لنفي صحة هذه الأنباء.
عبير ردت على هذه الأنباء بنشر صورة حديثة جمعتها بزوجها، وذلك على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، لتنفي بذلك كل ما تردد من أنباءء حول طلاقهما.
يذكر أن الفنانة المصرية عبيرصبري قد احتفلت بزواجها من المحامي أيمن البياع في شهر إبريل من العام الماضي، وذكرت أنها التقت به وحدث بينهما حوارات ثم وقع كل منهما في حب الآخر، وتمهلت في الموافقة على الزواج حتى تتأكد من مشاعرها.
الفنانة المصرية قالت إن أكثر ما لفت نظرها وأحبته في زوجها طيبته واحترامه للمرأة ولعملها، ولكن هذا لا يمنع انه عصبي جدا ويغار عليها.
واحتفلت عبير صبري بعيد زواجها الأول في شهر إبريل الماضي، في دبي مع زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع.
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