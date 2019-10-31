التونسية غادة الجريدي تتعرض لأزمة صحية شديدة وتنقل للمستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تعرضت نجمة “ستار أكاديمي”، الفنانة التونسية غادة الجريدي لأزمة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

الفنانة التونسية نشرت صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها راقدة على سرير المرض بالمستشفى.

غادة الجريدي أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الحمدالله الذي عافانا انا عمري ماحسيت الاحساس الي حسيت اليوم الموت حق علينا”.

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الفنانة التونسية أضافت: “لطفك يا ربي و رضاك كل ماتعطيني راضية بيه الحمدالله دايما وابدا ادعولي دعوت خير بشفا العاجل”، وقد تمنى لها جمهورها الشفاء العاجل.

يذكر أن الفنانة التونسية غادة الجريدي قد حققت شهرة كبيرة بعد مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي” عام 2014، وقد نجحت خلال البرنامج في تقديم اللون الطربي بجدارة، كما أنها أشعلت المسرح بغنائها مع معظم النجوم الذين أحيوا برايمات ستار أكاديمي،

وكانت غادة الجريدي قد وصلت لنهائيات «ستار أكاديمي» مع المشتركة اللبنانية ليا مخول، والمشترك المصري محمد شاهين، والذي فاز باللقب.