جيني إسبر تخطف الأنظار بإطلالة حمراء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة السورية جيني إسبر حفل عشاء اقامه خبير التجميل ومصف الشعر ميلاد حنون في دمشق، وخطفت الممثلة الشابة أنظار الجميع.

جيني تألقت خلال السهرة بإطلالة مبهرة، ارتدت فيها فستان أحمر قصير، مكشوف الكتفين، حمل توقيع المصمم علاء سركيس، مسدلة شعرها الأسود بشكل زادها جاذبية، كما تزينت بطقم مجوهرات ماسية ضاعف بريقها، في الوقت الذي اضفت لإطلالتها الكثير من الإثارة بأحمر شفاة قوي، وهي الطلّة التي استعرضها جيني بجلسة تصوير مميزة لاقت اعجاب محبيها.

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من ناحية أخرى، تصور جيني إسبر حالياً الموسم الثاني من مسلسل «ببساطة» من إخراج فراس إبراهيم، وإنتاج النجم السوري باسم ياخور، الذي يشارك ببطولته أمام جيني وباقة من من النجوم، أبرزهم؛ فادي صبيح ورنا شميس ومحمد حداقي، صفاء سلطان وآخرين.

يُذكر أن جيني إسبر شاركت في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حرملك» أمام سلافة معمار، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، باسم ياخور وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

بالإضافة لمسلسل «سلاسل ذهب» أمام صباح الجزائري، ديمة بياعة، شكران مرتجي، مها المصري، بسام كوسا، كاريس بشار، وغيرهم، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.