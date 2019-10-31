«عائلة حاحا» آخر مسلسل لطلعت زكريا.. تم إنتاجه مخصوص من لإظهار موهبة أبناءه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب عمر، نجل الفنان المصري الراحل طلعت زكريا، بعرض آخر مسلسل صوره والده، والذي لم يعرض بعد، وهو مسلسل “عائلة حاحا”.

عمر نشر البوستر الدعائي للمسلسل، والذي يشارك في الثمثيل فيه مع والده الراحل وشقيقته الفنانة إيمي، وعلق قائلا: “ده سيت كوم أسمه #عيله_حاحا المسلسل ده ابويا عمله مخصوص عشان يشوفني أنا وأيمي ويفرح بينا”.

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وأضاف، على حسابه على “انستجرام”: “المسلسل ده حلو جدا ودمه خفيف ومضحك لدرجه غريبه ومرعبه يا ريت نداء للمنتج “ياسر نواره” فرحنا عشان محتاجين نفرح ونزل المسلسل ده ارجوك #عيله_حاحا في نجوم كتير كل حلقه نجم مختلف”.

و”عائلة حاحا” بطولة طلعت زكريا، ونادية العراقية، وبدرية طلبة، وإيمي طلعت زكريا، وعمر طلعت زكريا، وعبدالله مشرف، وهو من تأليف طلعت زكريا، وإخراج رائد لبيب

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا يوم 8 أكتوبر عن عمر يناهز الـ 59 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وبها رحل، وتم دفن جثمانه في مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية.