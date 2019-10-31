محيي إسماعيل: أنا زي العفريت وكانت فحوصات طبية روتينية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن تعرض الفنان المصري محيي إسماعيل لأزمة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

الفنان المصري خرج عن صمته لينفي صحة هذه الأنباء تماما، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، بقوله: “أنا زي العفريت”.

محيي إسماعيل أكد أنه لم يدخل المستشفى ولم يخضع لجراحة كما تردد، ولكنه خضع فقط لفحوصات طبية عادية للاطمئنان على صحته.

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الفنان المصري قال إن هذه ليست أول شائعة يتعرض لها، فقد تم إطلاق شائعة منذ عدة سنوات حول وفاته، لافتا إلى أن المواقع الصحفية تسعى لترويج مثل هذه الشائعات حتى تحقق نسب قراءة مرتفعة.

ومحيي إسماعيل فنان مصري من مواليد عام 1946، درس في كلية الآدب قسم الفلسفة، كما درس في معهد الفنون المسرحية، اشتهر بتقديم الأدوار المركبة ومن أهم أدواره فيلم «الأخوة الأعداء» مع حسين فهمي ونور الشريف.

كما شارك في أفلام: “خلي بالك من زوزو”، و”بئر الحرمان”، و”مولد يا دنيا”، و”إعدام طالب ثانوي”، و”حد سامع حاجة”، و”الكنز”، وغيرها.