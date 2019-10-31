تامر حسني يساهم في التوعية بمرضى متلازمة داون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري تامر حسني، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصور له مع أحد الأطفال مرض متلازمة داون، وذلك لمناسبة أن هذ الشهر هو شهر التوعية بهذا المرض.

تامر حسني، علق على الصور قائلًا: “بما إنّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون ‎أول ما تعرف أن ابنك عنده متلازمة داون، إتكلم مع أهالي تانيين في نفس موقفك.. ده هيساعدك تأخد نصايح عملية ودعم نفسي”.

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وشارك في حملة التوعية بمرض متلازمة داون، عدد كبير من النجوم ومنهم آسر ياسينن والمخرج عمرو سلامة وغيرهم.

من ناحية أخرى ينتظر تامر حسني، طرح فيلمه الجديد “الفلوس”، خلال موسم رأس السنة المقبل، بعد تأجيله عدة مرات لأسباب فنية وتوزيعية، وكان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى الماضي؛ ولكن نظرًا لضيق الوقت، تأجل عرضه ليوم 2 أكتوبر الماضي، ولكنه واجه بعض الصعوبات، التي أدت لتأجيل طرحه، خلال موسم رأس السنة المقبل.

كما يستعد لبطولة فيلم جديد يحمل اسم “مش أنا”، والذي تم ترشيح الفنانة مي عز الدين، بطلة للوقوف أمامه ولم تؤكد موافقته على العرض الآن.