روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي بصورة وتعليق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حصدت الفنانة المصرية روجينا العديد من التعليقات من خلال صورة جديدة جمعتها بزوجها الفنان أشرف زكي.

الصورة نشرتها روجينا عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وبدت في لقطة رومانسية معه، وكتبت معلقة: «أنت في لحظات عمري».

الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات جمهورها التي تمنت لها السعادة برفقة زوجها، كما أعجب عدد من زملائها الفنانين بالصورة ومنهم إيمي سالم، إيمان العاصي، عبير صبري، نسرين إمام، إيناس عز الدين».

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روجينا تعيش حياة زوجية مستقرة مع زوجها نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي منذ أكثر من 15 عاما، وأنجبت منه ابنتيها مايا ومريم.

يُذكر أن روجينا غابت عن دراما رمضان 2019 واكتفت بالظهور ضيفة شرف في حلقة من حلقات مسلسل “بدل الحدوتة 3” في الحدوتة الثانية “عودة لهفة».

وكانت روجينا، قد شاركت في رمضان 2018 في مسلسلي “كلبش 2” مع أمير كرارة وعدد من الفنانين، وحقق العمل نجاحا كبيرا في جزأيه الأول والثاني والثالث أيضا، وشاركت أيضا في مسلسل”ضد مجهول” مع الفنانة غادة عبد الرازق.