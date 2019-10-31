منة فضالي تفتن جمهورها بالأبيض والأسود وتحيرهم بتعليق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي جمهورها في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

الصورة من جلسة تصوير خضعت لها منة في فصل الصيف، وظهرت فيها وهي ترتدي تي شيرت يكشف عن كتفها، بينما كشفت بلوزتها القصيرة عن ساقيها بصورة ملفتة.

منة علقت على الصورة وكتبت: «ربما تنسى الموقف أو حتى تنسى الكلمات التي قيلت لك أو الأشخاص الذين تواجدوا حولك ولكنك لا يمكن أن تنسى إحساسك في هذا الوقت».

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الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من التعليقات التي أشادت بجمالها رغم أن الكثير منهم اعتبر طلتها جريئة بشكل كبير.

منة عرض لها مؤخرا مسلسل «قيد عائلي»، والذي صدمت جمهورها بانتحارها في المسلسل، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، وناهد السباعي، وبسمة، وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.

‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد ‏الشريف.