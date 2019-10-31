ياسمين صبري تستجم في إيطاليا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى إيطاليا للاستجمام ولقضاء أجازة قصيرة هناك.

ياسمين شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها من إيطاليا، حيث ظهرت وهي تتجول بين بعض المعالم السياحية هناك.

الفنانة المصرية اختارت لها ملابس كاجوال بسيطة تخلو من التكلف، بينما تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي تمنى لها زيارة سعيدة.

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ياسمين ذكرت من قبل أنها تحب السفر كثيرا، وتفكر في الاستقرار في لندن في النهاية والزواج وتكوين أسرة، كما أكدت ياسمين ان حياة النجومية لا تناسبها.

ياسمين صبري قدمت في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «حكايتي» مع عدد من النجوم ومنهم أحمد صلاج حسني ونهال عنبر، أحمد بدير، وفاء عامر، وحقق العمل نسبة مشاهدة عالية.

الفنانة الشابة لفتت الأنظار إليها خلال الأعوام الماضية بعد مشاركتها في مسلسل «الأسطورة» مع الفنان محمد رمضان، وقبل ذلك شاركت في مسلسل «جبل الحلال» مع الفنان محمود عبدالعزيز، وأحب الجمهور طلتها، وبدأت انطلاقتها الفنية.