فيفي عبده تكشف عن صورة نادرة لها مع فنان العرب محمد عبده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

فتحت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده صندوق ذكرياتها، وكشفت عن صورة قديمة لها مع الفنان السعودي محمد عبده.

فيفي نشرت الصورة عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده كنت برقص على أغنية أيوة بحبك.. بحبكم أوي».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أمطرها بعدد من التعليقات من خلال حسابها الخاص، وطالبها بنشر صور قديمة لها.

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فيفي عبده أعلنت عودتها للرقص مرة أخرى بعد اعتزال استمر لسنوات، حيث أكدت أنها شعرت ان لديها القدرة على الاستمرار في الرقص، وأحيت عدد من الحفلات، رغم أن بعض الجمهور شعر بالصدمة من قرارها.

يذكر أن فيفي عبده شاركت في رمضان 2019 بمسلسل “مملكة الغجر” من بطولة حورية فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة ‏المهن ‏السينمائية.