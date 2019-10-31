في لفتة إنسانية.. آسر ياسين يدعم أطفال «متلازمة داون».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أكد الفنان المصري آسر ياسين على دعمه لأطفال «متلازمة داون»، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

آسر نشر صورة له وهو يحمل طفل مصاب بـ «متلازمة داون»، وكتب معلقا: «بما إنّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون ‎‏فتابعوا حساب نوح ‎‏لو عايزين تعرفوا كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون ‎واتعرفوا عليه وشوفوا بهجة أكتر».

الفنان الشاب أضاف: «الأطفال اللي عندها متلازمة داون بيتعلموا وبيطوروا مهارات جديدة طول حياتهم بس ممكن يوصلوا لأهدافهم بمعدل مختلف. ركزوا على الفرد واعرفوا قدراته واحتياجاته عشان تعرفوا تتعاملوا معاه».

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آسر ياسين لم ينافس في السباق الرمضاني هذا العام، بينما يشهد حالة من النشاط على الصعيد السينمائي.

يذكر أن آسر ياسين ينشغل حاليًا بالتجهيز لفيلم “الشايب” من تأليف صلاح الجهيني، بطولة آسر ياسين، عمرو عبد الجليل وسيد رجب، إنتاج طارق العريان وإخراج حسين ‏المنباوي، ومن المنتظر عرضه في عام 2020.

الفنان المصري حقق أيضا نجاحا كبيرا من خلال فيلم «تراب الماس»، والذي شارك بطولته مع الفنانة منة شلبي.