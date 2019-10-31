"غبي منه فيه".. توجُّه لجزء ثانٍ وهذا الفنان قد يأخذ مكان الراحل طلعت زكريا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد الفنان هاني رمزي بأن هناك توجهًا لتنفيذ جزء ثانٍ من الفيلم الكوميدي "غبي منه وفيه" الذي كان في جزئه الأول من بطولته وكذلك الفنانة نيللي كريم، والراحل طلعت زكريا، إضافةً إلى الفنان حسن حسني.

وقال هاني رمزي، في تصريح لـ"فوشيا" إنه تحدّث مع المخرج رامي إمام، حول هذه الفكرة، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع برفقة الكاتب أحمد عبدالله لتحديد إمكانية كتابة جزء جديد.

وحول جهة الإنتاج، أشار "رمزي"، إلى أن الأمر لا يزال فكرةً وسيتم تنفيذها في حال استطاع أحمد عبدالله استخدام أدواته في الكتابة وخلق أحداث جديدة.

وأوضح الفنان المصري أن رامي إمام، تراوده هذه الفكرة منذ فترة وتحدّث معه قبل عام ونصف للعمل على إنتاجها، ولكن مرض طلعت زكريا حال دون إتمام الأمر إضافة إلى أن الكتابة ستأخذ وقتًا.

ولفت إلى أن حديث رامي إمام، معه هذه المرة جاء بجدية بسبب ندرة الأعمال الكوميدية على الساحة السينمائية حاليًا واتجاه العديد من الكُتاب للأكشن والتشويق.

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وعن الفنان الذي سيأخذ دور الفنان الراحل طلعت زكريا، قال إنه في حال تنفيذ العمل سيتم إهداء الفيلم لروح الأخير، منوهًا إلى أن من أبرز المرشحين لملء هذا الدور هو الفنان المصري بيومي فؤاد، ولم يترشّح أحد لأي دور لحين إنهاء التفاصيل.

وكان المخرج المصري رامي إمام قد استطلع رأي الجمهور عبر صفحته على إنستغرام حول تنفيذ الجزء الثاني من "غبي منه وفيه".

يُذكر أن فيلم "غبي منه فيه" تم إنتاجه عام 2004، ودارت الأحداث حول "سلطان" الذي يعد شخصًا شديد الغباء يفسد كل أمر يقوم به ويقع في حُب فتاة تدعى "سامية" ويذهب لوالدها ليطلب يدها للزواج إلا أن والدها يطلب منه تجهيز شقة وغيرها من متطلبات الزواج في وقت قصير وهو ما لم يستطع تنفيذه وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي.