شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل "كل أسبوع يوم جمعة" لـ آسر ياسين ومنة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل الحلقات القصيرة "كل أسبوع يوم جمعة" الذى يلعب بطولته الفنان آسر ياسين ومنه شلبى، تصوير العمل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى، حيث انتهى نجوم العمل من تصوير الأسبوع الأول ، الذى يخرجه محمد شاكر خضير، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، والمسلسل سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت .

وحصل ”الخليج 365” على قائمة الممثلين المشاركين فى العمل، وعلى رأسهم آسر ياسين ، منه شلبى، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، رشدى الشامى، خالد أنور، عارفة عبد الرسول، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، وعدد من ضيوف الشرف على مدار يظهورن تباعا على مدار الحلقات .

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مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.