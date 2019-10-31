شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الشباب يحتفى بتخرج دفعتين من ورشة "ابدأ حلمك" ويستقبل الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت فرقة مسرح الشباب، الأربعاء، حفل تخرج دفعتين من ورشة "ابدأ حلمك" على المسرح العائم بالمنيل بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب .

واكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أن اكتشاف المواهب الواعدة واستثمار قدراتها الفنية يعمل على الارتقاء بوعى المجتمع ويساهم فى تشكيل وجدان الأمة باعتبار الإبداع الوسيلة المثلى لتطوير وبناء الإنسان.

وأضافت أن الطاقة الإيجابية التى انعكست على مسرح الشباب أثناء تخريج طلاب الدفعة الثانية من طلاب ورشة ابدأ حلمك المسرحية وتدشين تدريبات الدفعة الثالثة عبرت عن التفاؤل والإصرار على تحقيق الطموح والأمنيات ونقلها إلى الواقع الفعلى .

من جانبه قال الفنان إسماعيل مختار إن بدء تدريبات الدفعة الثالثة يعكس ثراء الوطن بالمواهب الشابة كما يؤكد استمرارية الرسالة الهادفة إلى دعم مجال الفنون المسرحية بمفردات وعناصر جديدة .

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وتوجه المخرج عادل حسان بالشكر لوزير الثقافة على مساندة ورشة ابدأ حلمك منذ ميلادها باعتبارها أحد خطط الوزارة لاكتشاف وتبنى النابغين كما قدم التحية لكل من ساهم فى تأهيل شباب الدفعتين الأولى والثانية ، مشيرا إلى الاستعانة بهم لتأدية أدوار فى العروض القادمة للفرقة ، وأبدى سعادته بالتحاق العديد منهم للدراسة فى المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ، وأضاف أنه جارى إعداد صيغة تفاهم مع نقابة المهن التمثيلية لاعتماد الخريجين متمنيا التوفيق لطلاب الدفعة الثالثة .

وخلال الاحتفالية أهدى الخريجون وزير الثقافة ورئيس البيت الفنى للمسرح وثيقتى شكر وتقدير كما كرمت وزير الثقافة فريق العمل الذي قام بتدريبهم وهم حازم الكفراوى ، الدكتور محمد حسنى ، ميسرة صلاح الدين ، ضياء شفيق ، كمال عطية كما سلمت شهادات تميز لـ ٥ من العاملين الإداريين بمسرح الشباب لتفانيهم فى العمل وهم أحمد عبد المقصود ، ربيع جابر ، أمل كرم ، محمد سيد وفاطمة محمود .

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما تسجيليا تناول مراحل تدريب شباب الدفعة الثانية كما شهدت وزير الثقافة عرض بيت الأشباح تأليف وإخراج محمود جمال حدينى وبطولة خريجى الدفعة الأولى من ورشة ابدأ حلمك وتدور حول أحد الشباب الذى تضطره الظروف إلى الإقامة بمنزل تسكنه أشباح أصحابه السابقون ومحاولاتهم المستمرة لإثارة فزعه ودفعه إلى مغادرة المكان.