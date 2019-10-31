شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها الـ18.. شاهد آخر صورة لنجلة ويل سميث الصغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل المطربة الشابة ويلو سميث، نجلة الممثل العالمى ويل سميث والممثلة العالمية جيدا بيتكيت سميث، اليوم الخميس بعيد ميلادها الـ 18، حيث نشرت مقطع من كليبها الجديد عبر الأستوري الخاص بها بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

واشتهر نجله الممثل العالمي السنوات الماضية في عالم الموسيقي والغناء، بعد ان ذاع صيتها بأغنيتها الأولى Whip My Hair، التى أصدرتها عام 2010 وهي في سن الطفولة وحققت نجاحا كبيراً بها.

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وتمتلك المطربة صاحبة الـ 18 عاماً، أكثر من 5 ملايين متابع عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، الذى يشغل أكثر وقتها بمتابعة ونشر كل ما هو جديد عن حياتها الشخصية والعملية مع جمهورها.

ظهرت ويلو ويل سميث لأول مرة عام 2007 في مشاركتها الأول سينمائياً في فيلم I Am Legend الذى قدم بطولته والدها وحقق أرقاما قياسياً في شباك التذاكر انذاك، وسرعان ما اختفت عن الانظار لتظهر بداية 2010 بعد تعاونها مع Jay-Z الذى ساعدها في الانخراط بعالم الموسيقي.