شكرا لقرائتكم خبر عن كلو كاردشيان "مش عايشة قصة حب" مع سكوت ديسيك.. اعرف القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جمهور هوليوود أصبح يعيش علي الشائعات التي تطول أهم وأشهر النجوم هناك ، و آخرهم نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان و النجم سكوت ديسيك اللذان تصدرا أحد المواقع الإخبارية، بعنوان يزعم أنهم على علاقة عاطفيا ببعض، و هوما نفاه تماما موقع " جوسيب كوب " المختص في الكشف عن حقائق الشائعات.
فقد انتشرت شائعة تشير أن كلو و ديسيك والد ابناء شقيقتها كورتني كاردشيان يعيشا قصة حب جديدة و يتواعدان ، و ذلك بسبب تقريره نشره موقع nw يؤكد هذه العلاقة بعد تصويرهما وهما يتناولان الغداء معا وممسكين ايدي بعضهما البعض ، وأعلن مصدر أن سكوت يحاول دائما التواجد مع كلو و بجانبها بطريقة عاطفية ملفته للأنظار ، وهي تبادله نفس الشعور بل تعشقه ، واستكمل المصدر أنهم يبذلون دائما أعذارا للبقاء معا .
والغريب في التقرير المنشور أن الموقع نسي أن يشير أن سكوت ديسيك مرتبد حاليا بالنجمة و السوبر موديل صوفيا ريتشي و يعيشا معا قصة حب قوية ، في حين قال المصدر للموقع أن صوفيا لا تدافع عن نفسها وتسمح للسكوت بالقيام بكل ما يريد .
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