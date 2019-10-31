فيديو| هاني شاكر عن محمد رمضان: "عرفنا أنه نمبر وان يا ريت يجدد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: قال الفنان هاني شاكر إن الفنان محمد رمضان ليس مطربا. وأضاف شاكر، خلال تصريحات لبرنامج "The insider" أن رمضان يغني راب "اللي كلام كلام ورا كلام". وتابع: "أنا بتمنى لو ناوي يكمل أنه ينوع، عرفنا إنه نمبر وان ومفيش غيره وإنه السلطان، وبيشيلوه على المسرح زي الملوك، وبيقلعوه الجزمة، يا ريت يكون في جديد". يذكر أن محمد رمضان أطلق مؤخرًا كليب "السلطان"، إخراج حسام الحسيني.

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