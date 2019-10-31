رامي إمام يحصل على صورة من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذان.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف المخرج رامي إمام أنه قام بالحصول على صورة من بروفايل الفنانة دنيا سمير غانم ليضعها على بروفايله الشخصي دون استئدان، وذلك عبر حسابه الشخصي بـ"إنستجرام".
ونشر "إمام" الصورة التي حصل عليها من حساب دنيا، وهي للنجم سمير غانم الذي يتصدر فيها غلاف النسخة العربية لمجلة "ڤوج" العالمية، وعلق عليها قائلًا: "أنا أخدت الصورة دي من على البروفايل بتاع دنيا سمير غانم، من غير ما استأذنها، وحطيتها على البروفايل بتاعي، برضه من غير ما استأذنها، الصورة دي من على بوستر مجلة "ڤوج أرابيا" اللي اتشرفت بوجود صورة للاستاذ سمير غانم على غلافها".
وتابع رامي: "ومن حلاوة الصورة و جمالها قررت أحطها عندي علشان أتشرف بوجود الاستاذ سمير غانم على البروفايل بتاعي، أستاذ سمير أسطورة الضحك، ربنا يحفظك و يديم عليك نعمة حب الناس وتضحكنا كمان وكمان".
وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة: "أنت براحتك يا رامي أعمل اللي أنت عايزه".
أعلنت مجلة Vogue العربية عن طرح عدد السعادة من المجلة، وكشفت بشكل رسمي عن اختيار الثنائي غير متوقع للغلاف وهما الفنان الكوميدي سمير غانم وعارضة الأزياء البرازيلية إدريانا ليما.
سمير غانم من أبرز نجوم الكوميديا وكانت آخر أعماله مسلسل "سوبر ميرو"، مع ابنته الصغرى إيمي، والمسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية تدعى "أميرة" وهي بطلة خارقة تعمل كصحفية في إحدى المجلات وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، ملك قورة، حمدي الميرغني، سمير غانم، محمد ثروت، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.
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