كندة حنا في الجيم وهند عبدالحليم تحتفل بالهالووين.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إدوارد

نشر الفنان إدوارد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بصديقته الفنانة داليا مصطفى، وعلق: "مع القمر".

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيه.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بأصدقائه ومن بينهم المخرج رامي عادل إمام.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء ممارسة بعض التمارين الرياضية في "الجيم" بصحبة المدرب.

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هند عبدالحليم

نشرت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة بصحبة أصدقائها، وهم يحتفلون بـ"الهالووين".

سامو زين

نشر الفنان السوري سامو زين، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له أمام شاطئ البحر.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

رشا المهدي

نشرت الفنانة رشا المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ويزو

نشرت الفنانة ويزو، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها من داخل سيارتها.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل "باقة من الورود".