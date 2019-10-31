تكريم أشرف زكي في بيلاروسيا.. وروجينا تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من تكريمه في بيلاروسيا.
وكتب الفنان أشرف زكي: "تكريمى من النائب الأول لوزير الثقافة في بيلاروسيا".
وعلقت الفنانة روجينا زوجة الفنان أشرف زكي على الصورة: "مبرووووووووووك يا حبيبى"، فيما كتبت الفنانة جومانا مراد: "ألف الف مبرووووك يا دكتور".
وزار الفنان أشرف زكي صباح اليوم الأربعاء، أكاديمية الفنون في بيلاروسيا، ونشر صورا مع رئيس الأكاديمية.
و يترأس الفنان أشرف زكى، الوفد المصري الرسمي المسافر إلى بيلاروسيا للاحتفال بأيام الثقافة المصرية البيلاروسية، بتكليف من وزيرة الثقافة، ويصطحب معه فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، التي ستقدم عرضاً في الاحتفالات المصرية البيلاروسية.
ويستعد الفنان أشرف زكي لإخراج مسرحية "لوكاندة الأوباش"، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي، ويشارك في بطولتها ماجد المصري وحسن الرداد وإيمان العاصي وهالة فاخر وشيماء سيف وحسن عبدالفتاح.
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