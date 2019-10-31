بعد غياب 16 عامًا.. شيرين عبد الوهاب تعود للسينما بفيلم رومانسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

تعاقدت الفنانة شيرين عبدالوهاب مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي في أول بطولة مطلقة لها، بعد 16 عامًا منذ مشاركتها في فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي عام 2003.

يصنف الفيلم وفقًا لبيان الشركة المنتجة بأنه أول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي، وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast أو "الجميلة والوحش" من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.

وأضاف البيان "عقب الاستقرار على مخرج العمل سيتم عمل تجارب أداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لاختيار الأبطال المشاركين مع شيرين عبدالوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020".

على جانب آخر يستعد المنتج وليد منصور لتصوير فيلمه الثالث مع النجم تامر حسني لعام 2020 عقب نجاح تجربته الأخيرة "كازابلانكا" الذي حصد المركز الأول في موسمه من حيث الإيرادات وأشاد به صناع السينما المصرية والعربية بالإضافة إلى تصدر فيلمه "البدلة" لتامر حسني وأكرم حسني أعلى إيرادات لفيلم كوميدي في تاريخ السينما المصرية.