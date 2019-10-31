بالفيديو: هذا ما قالته هنادي الكندري عن شكلها بعد تلقيها تعليقات مزعجة

ردت النجمة الكويتية هنادي الكندري بغضب على التعليقات السلبية التي تلقتها حول شكلها مؤخراً، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات” وتحدثت من خلاله بصراحة.

وقالت هنادي الكندري: “هذا الفيديو أهداه حق الحسابات اللي منزلة عني الإشاعة اللي منتشرة.. أنا ما فيني إلا العافية.. وجهي ما هو مزرق ولا متفوخ ولا مسوية عملية.. انا كل اللي سويته طقيت ابرة خفيفة هنيه علشان أشد حاجبي.. لا أكثر ولا أقل”.

وأكملت النجمة الكويتية: “ما فيني إلا العافية.. يعني أنا ربي خلقني حلوة شفيكم.. إذا اهتميت زيادة وإذا صرت أحلى زيادة.. إيش حاركم؟”.

وكانت الفنانة الكويتية قد أشعلت حالة من الجدل مؤخراً، بعد أن كشفت من خلال مقطع فيديو عن تعرض ابنها للاعتداء أمام بوابة مدرسته، حيث قام أحد زملائه بإصابته في يده، مما دفعها لرفع دعوى قضائية لمعاقبة الطفل، ووقتها هاجمت نظام التعليم الحكومي الذي لا يكفل حماية الطفل خارج حدود مدرسته.