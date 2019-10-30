الفنانة روجينا تغازل نقيب الممثلين على "انستغرام"

علاقة حب من نوع خاص يعيشها الثنائي نقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، وهذا ما يظهران من خلاله دائمًا خلال المحافل الفنية أو المناسبات الخاصة.



أخر تلك المناسبات كان عيد ميلاد أشرف زكى، الذى احتفلت به روجينا قبل موعده ب60 يومًا من خلال نشر صورة تجمعهم سويًا على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وكتبت عليها «إنت في لحظات عمرى»



يذكر أن أشرف زكي من مواليد 29 ديسمبر1960. قد يهمك ايضاً: "أكاديمية الفنون" تنفي شائعات وجود حريق داخلها نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة وفاة الفنان رامز جلال

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