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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من طرحه.. لقطات جديدة من مسلسل The Witcher والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الأكشن والخيال المنتظر The Witcher، عن لقطات جديدة من المسلسل المنتظر عرضه بعد ساعات عبر الشبكة الأمريكية الشهيرة.— The Witcher (@witchernetflix)
Oh little birds with tweets of sorrow
To you we bring some news
For when the rooster crows tomorrow
A trailer shall be viewed pic.twitter.com/uuSZlGrUj9
Advertisements— The Witcher (@witchernetflix) October 30, 2019
مسلسل The Witcher مصنف للكبار فقط، ويدور العمل حول مكافحى جيرال أوف ريفيا صياد وحوش وحيد، والذى يسعى للعثور على مكانه فى عالم يثبت فيه الناس فى كثير من الأحيان أنهم أكثر شرًا من الوحوش.
مسلسل The Witcher من بطولة هنرى كافيل، فريا ألان، جوى باتى، ميلى برادى، توم كانتون، أنيا تشالوترا، ايمون فارن، بيورن هلينور هارالدسون، آدم ليفى، جودى مايو.
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