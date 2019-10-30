شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز أفضل فرقة غنائية.. تعرف على آخر أغانيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت فرقة شارموفرز جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف انحاء العالم.

وتمتلك الفرقة الموسيقية الكثير من الأغاني الشهيرة التي نجحت في خطف الانظار اليها، لما تقدمه من ألوان جديدة ومختلفة في الموسيقي العربية الممزوجة في بعض الاحيان ببعض الموسيقي الأجنبية، والتي كان آخرها البومهم الشهير "انفصام" الذي ضم تسعة أغاني تم طرحها على فترات من فبراير الماضي وحتى سبتمبر.

وجاء اختيار شارموفرز كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم ضمن تصنيف Best New International Group", في جوائز Boisdale الموسيقية التي يقدمها الموسيقي والفنان والمذيع البريطاني العالمي Jools Holland، واستلم ثنائي شارموفرز أحمد بهاء ومو العرقان الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي تمت إقامته في العاصمة البريطانية لندن.