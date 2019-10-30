شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال كلمة السر فى اختيار أدوار دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلما تجد فنانًا يجمع بين الحسنيين "التمثيل والغناء" وإن جمع بينها يصعب عليه إدارة موهبته والتوفيق بين الإثنين، لكن دنيا سمير غانم تلك الفنانة الاستثنائية استطاعت الجمع بين التمثيل والغناء بموهبتها التى فرضت نفسها على الساحة الفنية، فتصدقها ممثلة وتطرب أذنك كمغنية، والفضل فى ذلك يرجع إلى هشام جمال أصغر منتج فنى فى مصر، الذى شارك دنيا إنتاج أول ألبوماتها بالإضافة إلى مسلسلى "لهفة" وفى اللا لا لاند" وذلك بشهادة دنيا نفسها.

فى تصريحات سابقة للنجمة دنيا سمير غانم، تحدثت عن هشام جمال وقالت: "هشام من الناس اللى قابلتها فى حياتى كان عندى أحلام كتير بنحققها مع بعض ويارب نفضل كدة على طول، وهو من الناس اللى بتشجعنى قوى".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "تلاتة فى واحد" من تقديم "شيماء سيف": كنت فاكرة طول حياتى إنى مكنتش هعرف أعمل الحاجتين مع بعض (التمثيل والغناء)، كان عندى دايما إحساس أننا نتقبل إما الممثل أو المطرب، لكن هشام قدر يحقق معايا التوازن بين عملى كممثلة ومطربة".

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يذكر أن الفنانة إسعاد يونس استضافت الملحن والمنتج الشاب هشام جمال فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية"DMC". وتحدث عن بداية إنشائه لشركته وقال إنها كلفته 11 ألف جنيه فقط فى البداية.

وكشفت إسعاد يونس كواليس اللقاء الأول بالمنتج الشاب، وكان عمره وقتها 18 عاما، إذ فوجئت بطفل يعرض عليها التعاون فى مجال الديجيتال ومواجهة قرصنة الأفلام، ونفت خلال الحلقة تلك الشائعات التى تقول إنه ابنها.

هشام جمال من مواليد عام 1992 ويعد أصغر منتج فنى إذ أنشأ شركته عام 2008 وعمره 17 عاما، بدأت شركته فى إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب لأحمد مكى بأغنية "فيسبوكى" والتى حققت نجاحا كبيرا، ثم تعاقدت الشركة مع أنغام على أغنيتين "سينجل" وهما "أنا ساندة عليك" و"أجمل مكان"، وأنتجت الشركة أول ألبومات دنيا سمير غانم فى أكتوبر 2013 وشمل 9 أغنيات.

أنتج جمال من خلال شركته أول عمل درامى وهو مسلسل "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم فى رمضان 2015، كما أنتج فى 2016 مسلسل نيللى وشريهان بطولة دنيا وشقيقتها إيمى سمير غانم، وفى 2017 مسلسل "فى اللا لا لاند".

ولحن جمال أغنيات لكبار النجوم، من بينها "أجمل مكان" لأنغام و"أجيال بتسلم بعض" لحماقى .