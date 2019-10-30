شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بروفات سعد رمضان وفرات قدروي قبل بدء مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب سعد رمضان وعازف القانون العراقي فرات قدوري بروفات حفلهما ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية والذي ينطلق الجمعة المقبلة بدار الأوبرا المصرية.

مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 28 يكرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد، بجانب المؤتمر العلمي الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح في إثراء الساحة الفنية في مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية في إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع.

تشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير ، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية ( عمان ) ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو احمد عامر ، فرقة المايسترو مصطفى حلمي ، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي ، فرقة المايسترو هاني فرحات وغيرهم.