House of the Dragon مسلسل جديد مشتق من GOT بلمسات من جورج مارتن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعطت الشبكة الأمريكية HBO الضوء الأخضر، لمسلسل House of the Dragon، المشتق من رواية الجليد والنار المستند عليها مسلسل Game of thrones، والمقرر ان يتولى مهام كتابتها المؤلف جورج مارتن. وتأتي تلك الأنباء بعد تعليق الشبكة الامريكية لمسلسلها المشتق من ذات السلسلة أمس، بعد تصوير الحلقة التجريبية له والذي كان سيعرض تفاصيل حياة الرجال الاوائل ونشأة الوايت ووكرز والجدار الذي يفصل البشر عن الموتى الأحياء، وكانت تقوم ببطولته الممثلة العالمية ناعومي واتس. Advertisements

House of the Dragon ومن المقرر ان يسرد المسلسل الجديد الذي يأتي بعنوان House of the Dragon، حياة ملوك التايجريان الذين حكموا قارة ويستروس لقرون طويلة، والذي يأتي قبل 300 عاماً من احداث مسلسل Game of thrones. ووفقاً للشبكة الامريكية HBO، فأن المخرج ميجيل سابوشنيك، سيتولى مهام أخرج الموسم الأول من المسلسل الجديد، بعد نجاحه في اخراج ستة حلقات كبري في مسلسل GOT، من أهمها Battle of the Bastards التي تتربع على عرش أكثر الحلقات تحقيقا لتقييمات مرتفعة عبر IMDB.

