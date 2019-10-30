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شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر وصور من كواليس تصوير مسلسل The Morning Show الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Apple Tv عن تريلر وصور من كواليس مسلسلها الجديد The Morning Show، الذى من المقرر بدء عرضه بعد ساعات، حيث تحدد له 1 نوفمبر ليكون موعد بداية طرحه، مع إطلاق خدمة البث الجديدة.
المسلسل من بطولة جنيفر أنيستون، نيستور كاربونيل، ستيف كاريل، بيلي كروزوب، مارك دوبلاس، جانينا جافانكار، جوجو مبثا-رو، كارين بيتمان، بيل باولي، فيكتوريا تيت، ديسين تيري، ريز ويذرسبون.
The Morning Show
ويدور المسلسل الجديد حول نظرة داخلية على حياة الأشخاص الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ في الصباح، واستكشاف التحديات الفريدة التي يواجهها الرجال والنساء الذين يقومون بهذه الطقوس التي تظهر على التليفزيون بشكل يومى.
The Morning Show
وكان قد انضم بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".
The Morning Show
إستنادا إلى كتاب جريجوري ديفيد روبرتس، تدور سلسلة الدراما حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج Shantaram في أكتوبر، ولم تعلن شركة أبل بعد عن موعد العرض الأول، وكان قد استمر عرض مسلسل Sons of Anarchy من عام 2008 إلى 2014، وطرح منه 7 مواسم، تضمنت 92 حلقة، بانتهاء المسلسل الشهير Sons of Anarchy، واستكملتها شبكة قنوات "fx" بمسلسل جديد يحملاسم العصابة الشهيرة Mayans M.C التى ستواصل التوغل والسيطرة على مناطق عصابة "ابناء الفوضى" بعد توقفها.
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