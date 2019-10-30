تراند اليوم : بالفيديو .. هشام جمال: لهذا السبب أنتجت مسلسل “لهفة”

استضافت الفنانة إسعاد يونس في حلقة برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc، المنتج والملحن هشام جمال، ليتحدث عن أهم خطواته الفنية السابقة، وكيف بدأ العمل في الإنتاج الفني.

تحدث هشام جمال عن كيفية الوصول إلى فكرة مسلسل “لهفة” الذي قدمته دنيا سمير غانم في رمضان 2015، وقال إنه كان ينوي في البداية إنتاج أغاني المسلسل فقط، لكن خلال العمل على تحضيره قرر إنتاجه بالكامل.

تابع أن دنيا سمير غانم كانت تتلقى في تلك الفترة عرض لتقديم فوازير رمضان، وهو ما يراه لا يلائم الفترة الزمنية الحالية، لذلك حرص أن يحتوي مسلسل على مزيج بين الأغاني والكوميديا، ليكون مناسبًا لكل أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.