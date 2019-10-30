تراند اليوم : مع فقرة حزر فزر .. صورة لممثلتان شهيرتان تعرف عليهم

نشرت الفنانة ميس حمدان صورا لها من مرحلة الطفولها، وكذلك لشقيقتها الفنانة مي سليم.

ظهرت مي وميس في الصور التي نشرتها عبر حسابها على Instagram، في مرحلة الطفولة، وعلقت كاتبة: “بذمتكو مين كان أطعم أنا ولا بطوووط ؟!ارجوكوا قولوا بكل شفافيه هههههه”.

يذكر أن مي سليم تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك فى بطولة المسلسل إياد نصار، وإدوارد، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وإنتاج تامر مرسي وإشراف عام حسام شوقي

وكان آخر أعمال ميس حمدان كان مشاركتها في مسلسل “شيء من الماضي” كما قدمت في 2018 أول أعمالها الأردنية من خلال مسلسل “نوف”.