شاب يُطارد نجمة "البوب" تايلور سويفت برسائل تهديدية!

في واقعة غريبة، كشف شاب يعيش في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، عن قيامه بمطاردة وإرسال رسائل ورقية ورسائل إلكترونية تهديدية إلى نجمة "البوب" تايلور سويفت.

وبحسب ما نشره موقع "سكاي نيوز"، فقد اعترف شاب يبلغ من العمر (27 عاماً)، ويُدعى "إريك سواربريك"، أنه بدأ في إرسال الرسائل إلى تايلور سويفت منذ أوائل يناير 2018.

وأكد أن الرسائل بمرور الوقت أصبحت الرسائل أكثر عنفاً وتهديداً، وفي 3 مناسبات، قاد سواربريك سيارته إلى ناشفيل لتسليم الرسائل شخصياً، حيث بعث سواربريك 40 رسالة نصية ورسالة بريد إلكتروني في الأقل، قبل توجيه الاتهام إليه واعتقاله في سبتمبر من العام الماضي.

ويُعتبر "سواربريك" قيد الاحتجاز الآن حتى يتم الحكم عليه، حيث يواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 أعوام وغرامة قدرها ربع مليون دولار بعد اعترافه على نفسه.

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