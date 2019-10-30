7 فوائد لصحة الإنسان من تناول مشروب ” ماء الليمون ” في هذا التوقيت

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:50 مساءً - نشر موقع ” كليفلاند كلينك ” 7 فوائد مهمة لصحة الإنسان من تناول مشروب ” ماء الليمون ” قبل الإفطار .

وتمثلت تلك الفوائد السبع في الآتي :

1- مضاد للأكسدة : حيث يحتوي الليمون على مواد مغذية وتحمي جسم الإنسان من الأمراض .. وهذه المغذيات النباتية تتميز بخصائص قوية مضادة للأكسدة وتحمي من الأكسدة من الداخل إلى الخارج .

2- الوقاية من حصى الكلى : يساعد ماء الليمون في الوقاية من نقص في السترات البولية .. وزيادة استهلاك السوائل يساعد على منع الجفاف الذي يعد سبب شائع لحصى الكلى .

3- تحسين عملية الهضم : حيث يساعد الحمض الموجود في الليمون بشكل خاص على تكملة أحماض المعدة التي تنخفض مع التقدم في السن مما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم .

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4- فقد الوزن الزائد : فيؤدي تناول ماء الليمون 20 يوما على الأقل في الشهر إلى التخلص من دهون البطن وتقليل قياس الخصر .

5- ترطيب الجسم : تعد المداومة على عادة شرب ماء الليمون يوميا وسيلة جيدة لترطيب الجسم وخاصة للأشخاص الذين لا يشربون الماء بكمية كافية .

6- غني بالبوتاسيوم : يعد البوتاسيوم من العناصر الضرورية لعمل جسم الإنسان بشكل سليم حيث إنه يعمل على التواصل بين العضلات والأعصاب ونقل العناصر المغذية للأعضاء فضلا عن التخلص من النفايات .. ويمكن للبوتاسيوم أيضا مواجهة بعض آثار الملح على ضغط الدم .

7- فيتامين c : إن عصر نصف ليمونة في الماء وتناولها صباحا عقب الاستيقاظ من النوم يعمل على منح الجسم 6 سعرات حرارية فقط بالإضافة إلى أكثر من سدس الحصة اليومية التي يحتاج إليها الجسم من فيتامين C اللازم للحماية من تلف الخلايا بل إصلاح التالف منها .