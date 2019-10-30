نجم شهير يشارك في فيلم عن قصة حياة شارلي شابلن

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كتب امير فتحي في الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:50 مساءً - انتهى الفنان المصري ” أحمد حلمي “من تسجيل فيلم ” المؤثرون ” والذي يتناول قصة حياة رائد الكوميديا في العالم النجم العالمي ” شارلي شابلن ” والذي يعد من الأفلام الوثائقية .
وتم اختيار الفنان أحمد حلمي من بين عدد كبير من نجوم الكوميديا بالعالم العربي للحديث عن شارلي شابلن وأهم خطواته الفنية والعلامات المؤثرة التي تركها في أذهان الكثيرين من محبيه .. والفيلم من إنتاج إحدى الشركات الإنجليزية
ومن المقرر عرض فيلم ” المؤثرون ” في عدد من المهرجانات الفنية الدولية التي ستقام خلال الفترة المقبلة .
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