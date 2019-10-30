تكريم سمية الخشاب في مهرجان القفطان الدولي ببرشلونة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختيرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لتكريمها ضمن فعاليات مهرجان القفطان المغربي ببرشلونة بإسبانيا، وذلك تقديرًا للأعمال الفنية التي قدمتها في مشوارها الفني.

سمية الخشاب، وجهت رسالة شكر خاصة للقائمين على المهرجان لتكريمها، وذلك في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، قائلة: “شكرا لكل جمهوري الحبيب بالمغرب والجالية المغربية باسبانيا ورئيس مهرجان القفطان الدولي علي تكريمي كفنانة مصرية عربيةه وكل عام وأنتم بألف بخير بمناسبة الذكري الـ44 للمسيرة الخضراء المظفرة تزامنا مع المهرجان”.

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سمية الخشاب، كانت تتواجد في المغرب ونشرت اكثر من صورة لها وهي ترتدي القفطان المغربي، كما قامت بتسجيل أكثر من لقاء تلفزيوني هناك.

من ناحية أخرى تستعد سمية الخشاب، لتصوير مسلسل بنت قبائل باللهجة الصعيدية بعد فترة تأجيلات طويلة والعمل من بطولة نبيل الحلفاوى، محمود عبدالمغني، وباسم سمرة، وأنوشكا، وسهر الصايغ، ومحمود البزاوي، وعمر زهران، ومن إخراج حسني صالح.

يذكر أن سمية الخشاب، انفصلت عن زوجها الفنان أحمد سعد في شهر مارس الماضي، بعد زواج استمر لمدة عامين، وأعلن أحمد سعد خبر الطلاق عبر حسابه الخاص، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره.