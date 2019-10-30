العرض الأول لـThe Morning Show – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت شركة Apple بالعرض العالمي الأول لمسلسل The Morning Show في مركز لينكولن للفنون الاستعراضية في مدينة نيويورك.

وقد حضر أبطال العمل العرض، وارتدت جنيفر أنيستون للمناسبة فستان أسود طويل، من دون أكمام وتركت شعرها ببساطته المعتادة، وبدت أنيقة جدًا ومتألقة.

أما ريز ويزرسبوون فاختارت فستان strapless أسود بقماش براق متوسط الطول، وأُدخل إليه قماش من النوع نفسه ولكن باللون الذهبي عند الصدر، ونسقته مع pumps باللون الأسود.

ومن بين الحضور أيضًا، مخرج العمل مارك دوبلاس والرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك، كما حضرت أيضًا Karen Pittman التي اختارت فستانًا أبيض قصير.

وارتدت Janina Gavankar فستانًا أسود طويل من القماش الشفاف بقصة الـmermaid، وأكمام طويلة مع فتحة عند الخصر، وقد عكس الفستان رشاقتها، وأكملت الإطلالة برفع شعرها.

أما Bel Powley فاختارت فستان باللونين الأبيض والازرق بتنورة منتفخة مع الكشكش وأكمام متتفخة، ونسقت اطلالتها مع أقراط باللون نفسه.

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ويستكشف العمل العالم الشاق لأخبار الصباح وحياة الأشخاص الذين يساعدون الأميركيين على الاستيقاظ في الصباح.

وذلك من خلال عدسة امرأتين معقدتين تعملان على التنقل في حقل ألغام وظيفي، وتواجهان أزمات حياتهما الشخصية والمهنية.

ويعتبر The Morning Show عمل صريح وجديد أو غير اعتيادي، حيث يبحث ديناميات القوة بين الرجال والنساء والنساء أنفسهن في مجال العمل.

وينطلق عرض العمل في الأول من نوفمبر على منصة Apple TV+ في مئة دولة حول العالم، وسيتم عرضه أسبوعياً كل ليلة جمعة.