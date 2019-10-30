شبكة HBO تودع “صراع العروش”!

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد أن وعدت شبكة HBO جمهور Game of Thrones بالعودة بموسم جديد من سلسلة “صراع العروش” التي حققت نجاحًا ضخمًا، يبدو أن الشركة تراجعت عن فكرتها.

وكانت كاتبة السلسلة جاين غولدمان قد صورت حلقة تجريبية في الصيف من بطولة Naomi Watts، ولكن يبدو أن ذلك لن يساهم بأي خطوة نحو الأمام لاستكمال السلسلة التي كان من المفترض أن تركز على موسم Age of Heroes والمعركة الأساسية بين الإنسان وشخصية White Walker التي هي مشروع غولدمان.

شبكة HBO رفضت التعليق على الموضوع، وهي عادة ما تعلق على المشاريع التي هي قيد التطوير.

ووفقاً لمصادر موقع The Hollywood Reporter فإن غولدمان قد أرسلت بريد إلكتروني لفريق العمل لينشر خبر إلغاء العمل.

وتأتي هذه الأخبار بعد فترة قصيرة من إعلان HBO عن صفقة لإنتاج حلقة تجريبية ثانية تستند إلى عالم “صراع العروش”، تتعاون فيها مع الروائي George R.R. Martin والكاتب ريان جي كوندال.

وتقول مصادر لـTHR أن HBO لم تكن راضية عن الحلقة التجريبية، وطلبت إدخال العديد من التعديلات والتغييرات قبل إلغاء الأمر بالكامل.

وقيل أن السلسلة ستركز على حكم ملوك تارغارين في الفترة التي سبقت مرحلة “صراع العروش”، حيث تتماشى رؤية المشروع عن كثب مع أيام شخصية “جون سنو” التي جسدها Kit Harington وداينريس تارغارين التي لعبت دورها ايميليا كلارك.

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وكانت Hollywood Reporter قد تحدثت بعد انتهاء سلسلة Game of Thrones في مايو الماضي، لشركة HBO عن موعد الموسم التالي، فكان الجواب بأنه سيتم تصوير حلقة تجريبية في الصيف، وبالتالي: “عليكم أن تقوموا بالحسابات لمعرفة موعد الموسم التالي”، ولم يتم تحديد تاريخ معين لانطلاق العمل، ولكن كان المشروع تقديم عمل جديد وناجح.

وكان من المفترض أن يتناول العمل الذي لم يُطلق عليه عنوان من سلسلة “العروش”، مرحلة “عصر الأبطال”، وذلك بمرحلة زمنية تعود إلى آلاف السنين من أحداث “العروش”.

وتسليط الضوء على مرحلة من تاريخ Westeros، حيث لم تكن الممالك السبعة موجودة، وقد تم تقسيم القارة إلى عشرات من الممالك.

لكن القصة التي كان من المتوقع أن يرويها الموسم الجديد من سلسلة “العروش”، لن يعرفها الجمهور بعد اتخاذ القرار بعدم إنتاج موسم جديد.

فهل انتهت السلسلة نهائيًا أم أن HBO ستعيد النظر في تقديم الموسم الذي وعدت به جمهورها من “صراع العروش”؟