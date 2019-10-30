فرقة BTS تختتم جولتها العالمية بالدموع!

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متابعة بتجـــــــــــرد: اختتمت فرقة BTS جولتها الفنية بحفلة أحيتها في مسقط رأس أعضائها في سيول. الجولة التي أطلقوا عليها اسم Love Yourself: Speak Yourself كانت قد بدأت في أغسطس 2018، واستمرت لنحو 14 شهراً إذ انتهت في 29 أكتوبر 2019.
وغنت فرقة BTS لمدة ثلاث ساعات، حيث تفاعل الجمهور معها بشكل كبير. وعندما اقترب الحفل من النهاية، كان من الصعب على الفرقة أن تمنع دموعها، وقد خاطب أعضاء الفرقة السبعة J-Hope، Suga، RM، Jin، Jimin، V وJungkook الجمهور. وتحدث RM رئيس الفرقة وعيناه مليئة بالدموع، قائلاً إن “رحلة Love Yourself: Speak Yourself قد انتهت اليوم. ولكن بحثنا لكيفية حبنا لعملنا سيستمر. آمل أن تساهم كلمة واحدة أو سطر واحد من كلماتنا لأن تحبوا أنفسكم في المستقبل أيضاً”.
بكى “جين” أيضاً وقال: “عند ما أديت أغنية Epiphany شعرت بالحزن وأنا أفكر بأنها قد تكون آخر مرة أغني فيها، التفكير بأنها النهاية كان حلو ومر في الوقت نفسه”.
وقد أحيت الفرقة خلال جولتها 62 عرضاً في 23 مدينة حول العالم لجمهور بلغ حوالي مليون شخص.
وتعتبر BTS أول فرقة كورية تقيم حفلات في Citi Field في نيويورك، وفي Wembley Stadium في لندن، بالإضافة إلى الحفل الذي أقامته في المملكة العربية السعودية وذلك خلال فعاليات موسم الرياض.
وقد باعت الفرقة كامل بطاقات عروضها في كل من أوروبا، آسيا، الشرق الأوسط والامريكيتين وقد تصدروا قائمة Billboard Boxscore و Pollstar LIVE75 لبيع التذاكر.
وقد احتلوا المرتبة الأولى على قائمة Billboard 200 لثلاث مرات في أقل من 12 شهراً، وهذا الانجاز كان آخر مرة حصدته فرقة The Beatles.
كما أنها أول فرقة كورية تتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في سبتمبر 2018، ودخلت الفرقة ضمن قائمة 100 شخصية مؤثرة في مجلة التايم. كما أنهم تصدروا المرتبة الخامسة والعشرين على قوائم الانترنت ضمن الأشخاص الأكثر تأثيراً.
وقد حققت جولة الفريق الذي حقق شهرة عالمية Love Yourself: Speak Yourself حوالي 99.3 مليون دولار .
وما انتهاء الجولة تصدر هاشتاغ #ThankYouBTS الترند على تويتر، وحتى أن جمهور الفرقة في الإمارات العربية المتحدة، طالبوا BTS بإحياء حفل لها في أبو ظبي وأطلقوا هاشتاغ #BTSinAD الذي أصبح ترند على تويتر في الإمارات.
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