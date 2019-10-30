جون ليجند في أجمل اللحظات مع عائلته – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: يتصدّر جون ليجند غلاف مجلّة Vanity Fair لعدد ديسمبر 2019 إلى جانب زوجته Chrissy Teigen وولديه Luna التي تبلغ ثلاث سنوات وابنه Miles الذي يبلغ عامًا واحدًا.

وتحت عنوان “The first family we deserve” أو “العائلة الأولى التي نستحقها”، نشرت صفحة Vanity fair الرسمية على إنستجرام مجموعة كبيرة من الصور التي جمعت أفراد هذه العائلة وأظهرت الحب الذي يجمعهم.

وفي صورة الغلاف ظهر جون وهو يقبّل خد زوجته التي تألّقت بـFloral dress من Marc Jacobs وولديهما يجلسان في حضنهما.

كما نشرت صفحة Vanity Fair مجموعة من الصور ومن ضمنها فيديو يلخّص اللحظات التي جمعت جون وزوجته في هذه الجلسة التصويرية.

أما الفيديو الآخر فأمومي بامتياز حيث يجمع لحظات مميّزة بين Chrissy وأولادها أثناء اللعب وتمضية الـquality time.

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ونشرت المجلة صورة مفعمة بالحب والرومانسية بين جون وChrissy أمام البيانو.

وشارك ليجند أيضًا متابعينه بصورة فرحة له مع عائلته وهم يرقصون وكتب: “ها نحن نرقص على أغاني عيد الميلاد في أكتوبر”.

وبالتزامن مع هذه الجلسة التصويرية، نشر جون ليجند صورة وهو يرتدي قبعة عيد الميلاد وكتب بما معناه: “إذا كانت لديك أغنية معKellyClarkson ، فأنت ترغب في الترويج لألبوم عيد الميلاد في شهر أكتوبر أيضًا”.

وكان ليجند وكلاركسون قد سجّلا أغنية مشتركة وهي نسخة جديدة من أغنية عيد الميلاد “Baby it’s cold outside” التي أصدرت النسخة الأصلية منها عام 1944. وهذه الأغنية ستصدر في الألبوم المقبل لجون ليجند في ديسمبر 2019 بمناسبة عيد الميلاد وسيحمل إسم: “A legendary Christmas”.