باسل خياط في إطلالة جديدة لافتة مع ابنه – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الممثل السوري باسل خياط صورة جديدة له تجمعه بابنه شمس عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، وذلك خلال تواجدهما في دبي، وترك تعليقا على الصورة: “شمسي”.

ولاقت صورة خياط برفقة ابنه تفاعلا كبيراً من قبل محبيه ومتابعيه على مواقع التواصل، حيث تمنى الجميع لهما السعادة والنجاح، وتلقى أيضا رسالة من أحد زملائه في الوسط الفني الممثل السوري محمود نصر، الذي علق قائلا: “الله يخليلك ياه وتشوفه بأعلى المراتب.الله يحميكن أبو شمس الوحش”.

على صعيد آخر، يستعد باسل خياط لبدء تصوير مسلسله الجديد الذي اتّفق عليه مع شركة “إيغل فيلمز” منذ فترة والذي إلى الآن لم تُعرف من هي النجمة التي ستشاركه البطولة فيه بعد اعتذار النجمة السورية كاريس بشار عن ذلك.

يُذكر أن باسل خياط شارك في السباق الرمضانيّ لعام 2019 من خلال مسلسل “الكاتب” إلى جانب الممثلة دانييلا رحمة في أداء بوليسي ساحر.