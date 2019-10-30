إجازة أصالة بدون زوجها تعيد الحديث عن انفصالهما

متابعة بتجــــــــــــرد: تمضي الفنانة أصالة نصري إجازة في مدينة دبي الإماراتية برفقة شقيقها أنس نصري ووالدتها وأولادها لودي وعلي وآدم. ونشرت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إجازتها، وعلّقت عليها قائلةً: “صباح الفل عيلتي”.

إلا أن ما هو لافت أن زوجها المخرج المصري طارق العريان ليس برفقتها وغاب عن هذه الإجازة، ممّا أعاد الحديث مُجدّداً عن وقوع الانفصال بينهما رغم نفي الأخيرة للأمر.

غير أن أصالة وضعت حدّاً لجميع مَن يطلقون شائعات انفصالها عن زوجها. ونشرت سابقاً صورة جمعتها به. وعلّقت عليها قائلةً: “لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص لها سوى الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر”.

وتابعت: “كلّ منّا فعل سحراً بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس كاثنين بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا، وكرامته منّ كرامتي، وهو لمّ يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمّل انشغالي، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا، ولا شيء أكثر، إن كان هناك خبر لما تردّدتُ بإخباركم… شكراً لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري”.