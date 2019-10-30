يسرا تجرّب أول سيارة كهربائية في مصر

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت الفنانة المصرية يسرا تجربتها لأول سيارة كهربائية جرى تصنيعها في مصر، ضمن احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية بالتعاون مع شركة “فوتون” الصينية، وشركة IMUT المصرية. وأشادت الفنانة يسرا بالسيارة الجديدة مؤكدة أنها ستكون عملية جداً بالنسبة للمصريين، لأن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية. إضافة إلى الفنانة يسرا، شارك في الفعاليات الاحتفالية عدد من الفنانين والمشاهير المصريين من بينهم نشوى مصطفى وأحمد فريد، والمذيعة سالي عبد السلام، ومجموعة من الشخصيات السياسية المصرية وأفراد البعثة الصينية.

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