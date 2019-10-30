سمير غانم على غلاف مجلة “فوغ” مع عارضة أزياء حسناء

متابعة بتجــــــــــــرد: ظهر الفنان الكوميدي سمير غانم على غلاف عدد شهر نوفمبر لمجلة “فوغ العربية Vogue Arabia”، برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، وهو العدد الذي حمل شعار “عدد السعادة”.

وقالت المجلة العالمية إن الثنائي غانم وليما، شكلا ثنائياً ديناميكياً مناسباً تماماً لعدد السعادة، الذي زخر بالألوان والطاقة الإيجابية التي بعثتها الشخصيات الأيقونية المرتبطة في أذهان الجماهير بالفرح والابتسامة.

وعبر صفحتها على موقع “إنستجرام” نشرت المجلة مقطع فيديو لكواليس جلسة التصوير التي جمعت بين سمير غانم والعارضة البرازيلية، التي تواجدت في مصر مؤخراً، مع مقاطع من الحوار الذي أجراه غانم مع المجلة.

وأكد غانم خلال حديثه مع المجلة العالمية أن الفنان الكوميدي يجب أن يعمل حتى آخر يوم في حياته، “ليس لأنه بحاجة للمال بل لأن الوقوف أمام الجمهور هو امتياز بحد ذاته”.

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وذكرت المجلة، أن سمير غانم أسطورة في الكوميديا وهو أكبر المشاهير وأحد الرجال المعدودين الذين ظهروا على أغلفة “فوغ”.

يذكر أن أدريانا ليما تبلغ من العمر 38 عاماً، وحققت نجاحاً كيراً وعملت مع العديد من دور الأزياء من بينهم Victoria secret, Giorgio Armani, Fendi, Givenchy وغيرهم.

وفي عام 2005، صنفتها مجلة “فوربس” ضمن أعلى المشاهير أجراً تحت سن الـ 25، واختيرت أيضاً في نفس المجلة مجدداً عام 2012، كأحد أكثر المشاهير تأثيراً في أميركا اللاتينية. وفي 2007 حصلت على نجمة في ممر هوليوود للمشاهير وكانت ضمن أكثر 100 امرأة إثارة في ذلك العام.